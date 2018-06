Facebook

1. Aberglaube und Fußball, das geht oft Hand in Hand. Und selbst die hartnäckigsten Verweigerer müssen nach dem Aus von Deutschland erkennen: Es ist was dran, am Fluch des (europäischen) Titelverteidigers. Nach Frankreich, Italien und Spanien erwischte es also auch Deutschland als Gruppenletzten der Vorrunde – und das nicht einmal zu Unrecht. Die sportliche Analyse im Nachbarland folgt, neben dem Umbruch in der Mannschaft spricht viel für einen Abbruch des Dienstverhältnisses mit Trainer Joachim „Jogi“ Löw. Und, nicht falsch verstehen: Nicht dass Deutschlands Spiel so berauschend gewesen wäre, dass dieser Verlust an sich furchtbar wäre. Aber eine K.o.-Phase ohne Deutschland ist auch langweilig – egal ob man nun für Deutschland oder prinzipiell für den Gegner gewesen wäre.

