© APA/AFP/ISSOUF SANOGO

So soll es sein. Eine gute Stimmung scheint es beim Training der Mannen aus dem Senegal zu geben. Bei einer Übungseinheit zeigten die Herren Gesangs- und Tanzkünste. Das Team aus Afrika liegt in der Gruppe H auf dem aussichtsreichen zweiten Rang und spielt am Donnerstag gegen Kolumbien.