Während Messi und Co. im letzten Gruppenspiel gegen Nigeria unter Siegzwang stehen, wird bei den den fix für das Achtelfinale qualifizierten Kroaten (gegen Island) eine große Rotation erwartet.

Auf Argentinien wartet bei der Fußball-WM am Dienstag (20.00 Uhr) in St. Petersburg ein Schicksalsspiel. Der zweifache Champion und aktuelle Vizeweltmeister benötigt zum Abschluss in Gruppe D gegen Nigeria unbedingt einen Sieg für den Aufstieg ins Achtelfinale und muss gleichzeitig hoffen, dass Island gegen die bereits fix aufgestiegenen Kroaten nicht zumindest genauso hoch gewinnt.

Ein Spiel der letzten Chance ist es auch für Lionel Messi, der bisher in Russland schwer enttäuschte. Für den fünffachen Weltfußballer gab es am Sonntag immerhin eine kleine Ablenkung von den jüngsten Tiefschlägen, als er mit der Mannschaft seinen 31. Geburtstag feierte.

Messi gab in den vergangenen Tagen keine öffentliche Äußerungen ab, dafür lieferte Javier Mascherano Einblicke ins Seelenleben des großen Hoffnungsträgers. "Er ist auch nur ein Mensch und ist wie wir alle frustriert, aber er will auch unbedingt die Wende schaffen", erzählte der ehemalige Barcelona-Profi.

Sollte das gegen Nigeria nicht gelingen, wäre Messis 127. Länderspiel wohl sein letztes. 64 Tore, so viele wie kein anderer Spieler, hat der Offensivmann für die "Albiceleste" erzielt. Sein Nationalmannschafts-Rücktritt nach dieser Endrunde gilt als ausgemachte Sache.

"Das Schicksal gibt uns noch eine Möglichkeit, und wir wollen sie unbedingt nützen", sagte Mascherano. Der 34-Jährige wies Gerüchte zurück, wonach es zuletzt zu einem schweren Zerwürfnis zwischen der Mannschaft und Teamchef Jorge Sampaoli gekommen sei. "Unser Verhältnis ist total normal", betonte der Rekord-Teamspieler.

Der Coach dürfte die Mannschaft neuerlich stark verändern. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll nach dem schweren Patzer von Wilfredo Caballero gegen Kroatien diesmal der 31-jährige Debütant Franco Armani von River Plate im Tor stehen. Anstelle von Sergio Aguero, der öffentlich Kritik an Sampaoli geäußert hatte, könnte Gonzalo Higuain stürmen, zudem wird Angel di Maria wieder in der Startformation erwartet.

Wie auch immer die argentinische Aufstellung aussehen wird - Nigerias Kicker blicken der Partie voller Zuversicht entgegen. "Ich habe keine Angst vor Messi. Ich glaube an mich und an mein Team und daran, dass wir sie schlagen. Wir haben jetzt die Siegermentalität", meinte Goalie Francis Uzoho, dessen Auswahl mit einem Sieg und eventuell selbst mit einem Remis zum insgesamt vierten Mal in ein WM-Achtelfinale einziehen würde.

Kroatiens Teamchef verkündet Rotation

Etwas zurückhaltender zeigte sich Teamchef. "Wir sind eine junge Mannschaft, wir müssen noch viel lernen und bescheiden bleiben, aber mit diesem Geist kann man vielleicht auch gegen Argentinien auf eine Überraschung hoffen", sagte der Deutsche mit Blick auf das 2:0 gegen Island. Den jüngsten Vergleich mit Argentinien gewann Nigeria in einem Testspiel im vergangenen November in Krasnodar mit 4:2. Messi war damals allerdings nicht mit von der Partie.

Vor dem Duell Kroatien gegen Island beschäftigt Beobachter, Fans und Isländer eine Frage ganz besonders: Wird Kroatiens Trainer Zlatko Dalic am Dienstag seine fünf mit Gelb belasteten Spieler wie angekündigt schonen? Im Land der bereits für das Achtelfinale qualifizierten Kroaten warnen die Medien vor zu großer Rotation. Die Ungewissheit stellt auch Islands Gegneranalyse auf die Probe.

Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ante Rebic, Sime Vrsaljko und Vedran Corluka sind allesamt kroatische Nationalspieler. Sie haben noch etwas gemeinsam: Bei den klaren Siegen ihrer Mannschaft gegen Nigeria (2:0) und Argentinien (3:0) kassierte jeder einzelne eine Gelbe Karte. Folgt gegen Island eine zweite, wären sie im Achtelfinale - wo möglicherweise Mitfavorit Frankreich wartet - gesperrt.

Kroatiens Teamchef hatte nach dem frenetisch gefeierten Erfolg gegen Argentinien daher die große Rotation verkündet. Wenn Rakitic, ein Mittelfeldstratege vom FC Barcelona, oder der ständige Gefahrenherd Mandzukic fehlen, freut das im Normalfall jeden Gegner. In dieser ganz speziellen Situation bei dieser WM könnte das aber anders sein, wie Islands Tormann Hannes Thor Halldorsson befürchtet: "Das ist vielleicht auch ein Nachteil für uns. Wir kennen sie eigentlich gut - aber jetzt wissen wir nicht, wer spielen wird. Und wer auch immer für die spielen darf, ist ein Weltklassespieler."

Auch sein Trainer Heimir Hallgrimsson befürchtet Schlimmes. "Frische Spieler, die zeigen wollen, was sie können bei einer WM, das ist immer gefährlich." Die Fußballer vom kleinen Land im Nordatlantik stehen nach dem für sie schönen 1:1 gegen Argentinien und dem weniger schönen 0:2 gegen Nigeria unter Druck. Selbst wenn sie die Sensation schaffen sollten und gewinnen, sind sie noch immer abhängig vom direkten Duell der beiden anderen Teams, um doch noch die K.o.-Phase zu erreichen.

Denn wie stark die kroatische Mannschaft ist, zeigt der Ersatz: Für den gesperrten Marcelo Brozovic spielt wohl Mateo Kovacic, ein Champions-League-Sieger, der vergangene Saison 36 Pflichtspiele für Real Madrid absolviert hat. Frankfurt-Stürmer Rebic, eine der positiven Überraschungen dieser WM, ist vorbelastet und angeschlagen. Für ihn oder Mandzukic dürfte Andrej Kramaric angreifen. Dessen Saison beim deutschen Erstligisten Hoffenheim in Zahlen: 13 Tore, acht Vorlagen.

Islands Gegneranalyse muss wohl keine Extraschichten schieben. "Wir kennen alle Gefahren des kroatischen Teams", sagte Hallgrimsson. Sein Trainerstab kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Egal, wer in Rostow am Don aufläuft, Hallgrimsson erwartet einen willens- und kampfstarken Gegner.