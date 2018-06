Facebook

Rurik Gislason hat sich dank eines Kurzeinsatzes gegen Argentinien zum Frauenheld gemausert © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Man schrieb Minute 65 im Spiel der Isländer gegen Argentinien, als es geschah: Rurik Gislason kam für Johann Berg Gudmundsson aufs Feld. Und knappe 30 Minuten auf dem Rasen gegen Lionel Messi und Co. haben gereicht, um sich – in Fußballersprache gesprochen – in die Notizbücher zu spielen. Oder in diesem Fall vielleicht: in die Social-Media-Apps der weiblichen Zuschauer.

Denn der 30-Jährige, in den sportlichen Geschichten des historischen Unentschiedens der Nordländer gegen Argentinien kaum extra erwähnt, erfuhr eine wahre Explosion an Followern: Vor der WM wies der Profi des SV Sandhausen in der Zweiten deutschen Bundesliga noch knapp 30.000 Instagram-Follower auf, in den ersten vier Tagen nach der Partie sind es unglaubliche 620.000 Follower – Tendenz stark steigend.

Auslöserin für den starken Anstieg war übrigens eine Südamerikanerin. Gabriela Lopes, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Brasiliens, postete noch vor der Einwechslung: "Wie ist das nur möglich, dass man so schön ist?" Und weil die Aktrice rund zwei Millionen Follower auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. hat, war die "Lawine" gestartet.

Gislason scheint auf dem besten Weg zum Sexsymbol dieser WM.

Fitting and shooting! Ein Beitrag geteilt von Rurik Gislason (@rurikgislason) am Mai 31, 2018 um 3:58 PDT

Wie einst David Beckham oder der Schwede Freddie Ljungberg. Ein geschäftstüchtiger Reiseanbieter in Argentinien offeriert schon Island-Reisen – wenig überraschend mit einem Gislason-Foto.

☀️☀️☀️🏋️ #holiday Ein Beitrag geteilt von Rurik Gislason (@rurikgislason) am Mai 24, 2017 um 12:28 PDT