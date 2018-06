Zu WM-Spiel Ex-FIFA-Chef Blatter folgt Putins Einladung

Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter befindet sich auf Einladung von Kremlchef Wladimir Putin in Russland. Am Mittwoch will er das Spiel zwischen Portugal und Marokko (14.00 Uhr) im Moskauer Luschniki-Stadion verfolgen.