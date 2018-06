Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/Ritzau Scanpix/MADS CLAU

Weil die Tochter des dänischen Verteidigers Jonas Knudsen früher als erwartet zur Welt gekommen ist, musste eine besondere Lösung her.

Die Mitspieler haben zusammengelegt und einen Privatjet organisiert, damit Knudsen nicht bis nach der WM warten muss, bis er das Baby in den Arm nehmen kann. Knudsens Tochter war bereits am vergangenen Dienstag, zwei Wochen vor dem erwarteten Termin, zur Welt gekommen. Am Samstag, direkt nach dem Auftaktsieg Dänemarks gegen Peru, reiste er zu seiner Familie. Der Linksverteidiger vom englischen Zweitligisten Ipswich Town meldete sich am Montag pünktlich nach dem freien Tag für das ganze Team zum Training wieder zurück.