Sorge bei Brasilien: "Neymar noch nicht bei 100 Prozent"

Neymar soll angeblich noch nicht bei 100 Prozent stehen. © (c) APA/AFP/KHALED DESOUKI (KHALED DESOUKI)

Brasiliens Fußball-Teamchef Tite hat vor dem WM-Auftaktspiel des Rekordweltmeisters am Sonntagabend (20.00 Uhr MESZ/live ORF eins, Kleine Zeitung-Liveticker) gegen die Schweiz vor zu hohen Erwartungen an Superstar Neymar gewarnt. "Neymar ist noch nicht wieder zu 100 Prozent fit", betonte der 57-Jährige am Samstag in Rostow am Don.

Der Angreifer von Paris Saint-Germain könne gegen die Schweizer dennoch eine tragende Rolle spielen. "Physisch ist er gut dabei. Seine Sprintfähigkeit ist sensationell, die hat er nicht eingebüßt", sagte Tite. "Ich hoffe, dass es gut für ihn läuft."

Neymar hatte nach seinem Ende Februar erlittenen Mittelfußbruch rechtzeitig vor der WM sein Comeback gegeben. Der 26-Jährige traf sowohl bei einem Kurzeinsatz im Test gegen Kroatien (2:0) als auch bei seiner Rückkehr in die Startformation bei der WM-Generalprobe in Wien gegen Österreich (3:0).

Mit ihrem Superstar strebt die "Selecao" den sechsten WM-Titel an. "Wir haben natürlich Erwartungen und gehen hoffnungsvoll in das Turnier", erklärte Tite. Starverteidiger Marcelo von Champions-League-Sieger Real Madrid bekräftigte: "Uns geht es nur um dieses eine Ziel. Und mit Gottes Hilfe werden wir das auch erreichen."