Gimenez rettete Uruguay den ersten Dreier. © (c) APA/AFP/HECTOR RETAMAL (HECTOR RETAMAL)

Uruguay ist am Freitag mit einem 1:0-Zittersieg gegen Ägypten in die Fußball-WM in Russland gestartet. Die favorisierten Südamerikaner belohnten sich nach einer lange Zeit matten Darbietung in Jekaterinburg erst in der Schlussphase. Das Goldtor vor 27.015 Zuschauern erzielte Jose Gimenez in der 90. Minute per Kopf. Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah litt an der Seitenlinie mit.

Tabellenführer der Gruppe A bleibt nach dem überzeugenden 5:0 im Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien Gastgeber Russland. Uruguays Stürmerstar Luis Suarez hatte in einer schwachen Partie mehrmals die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber mitunter kläglich. Für die Entscheidung sorgte Innenverteidiger Gimenez nach einer Freistoßflanke des eingewechselten Carlos Sanchez.

Ägyptens Teamchef Hector Cuper wollte nichts riskieren, setzte Volksheld Salah drei Wochen nach dessen im Champions-League-Finale erlittener Schulterverletzung an seinem 26. Geburtstag auf die Ersatzbank. Als sein Vertreter fungierte Amr Warda von Atromitos Athen, dem Club des früheren Rapid-Trainers Damir Canadi. Im Tor stand nicht der 45-jährige Essam El-Hadary, der zum ältesten WM-Spieler der Geschichte avancieren hätte können, sondern Mohamed El-Shenawy. Dieser sollte sein Team lange im Spiel halten.

Uruguay begann in Bestbesetzung mit seinem hochkarätigen Sturmduo Suarez und Edinson Cavani. Die Südamerikaner hatten zwar mehr vom Spiel, gegen die massive Defensive der Ägypter fiel ihnen aber lange wenig ein. Cavani prüfte nach sieben Minuten erstmals El-Shenawy, Suarez schoss klar daneben (14.). Bei einem guten Schuss von Cavani rettete Ali Gabr mit dem Kopf (23.). Die größte Chance vor der Pause ließ Suarez aus, als er nach einem Eckball aus guter Position nur das Außennetz traf (24.).

Langsam trauten sich auch die Ägypter etwas mehr. Der Rekordsieger des Afrika-Cups, erstmals seit 1990 bei einer WM dabei, wurde durch einen Drehschuss von Trezeguet (12.) und Solospitze Marwan Mohsen (26.) gefährlich. Wirklich laut wurde es im Stadion aber nur dann, wenn auf der Anzeigetafel Bilder von Salah an der Seitenlinie präsentiert wurden.

Kurz nach Seitenwechsel scheiterte Suarez am Knie von El-Shenawy (46.), danach flaute die Partie merklich ab. Auch die favorisierten "Urus" verschleppten das Tempo und kamen erst in der Schlussphase wieder auf. Fathi prüfte Uruguay-Keeper Fernando Muslera (72.), auf der Gegenseite ließ Suarez auch seine dritte große Gelegenheit aus: Der 31-Jährige, erstmals seit seiner Beiß-Attacke gegen Italiens Giorgio Chiellini 2014 im WM-Einsatz, zögerte nach gutem Zuspiel von Cavani gegen El-Shenawy zu lange (73.).

Alle Statistiken zum Spiel: ÄGYPTEN - URUGUAY 0:1 (0:0) Torschüsse: 3 bzw. 4

Schüsse: 6 bzw. 10

Fouls: 12 bzw. 6

Eckbälle: 0 bzw. 5

Abseits: 1 bzw. 1

Ballbesitz: 43 bzw. 57 (in Prozent)

Pässe: 387 bzw. 578

Passgenauigkeit: 75 bzw. 84 (in Prozent)

Zurückgelegte Distanz: 107 km bzw. 106 km ~

El-Shenawy parierte einen Schuss von Cavani (84.). In der 88. Minute rettete bei einem Freistoß von Cavani die Stange für den geschlagenen Keeper, im Nachschuss standen sich mehrere Uruguayer gegenseitig im Weg. Der zweimalige Weltmeister fand durch eine Standardsituation aber doch noch zum Glück. Für die "Urus" geht es am Mittwoch gegen Außenseiter Saudi-Arabien weiter, die Ägypter bekommen es am Dienstag mit Russland zu tun - dann möglicherweise bereits mit Salah.

"Wir haben es uns verdient, das Spiel zu gewinnen. Wir hatten mehr Chancen. Wir haben das gut gemacht. Ägypten war stark. Es war nicht so, dass wir sie unterschätzt haben. Sie haben gut verteidigt. Wir haben versucht, unsere Chancen so gut wie möglich zu nutzen. Zum Glück ist uns das am Ende gelungen. Es war ein bisschen Glück, dass ich genau da gestanden bin", sagte Torschütze Gimenez.

Bei Ägyptens Teamchef Hector Cuper regierte die Enttäuschung: "Wir haben ein gutes Spiel gegen einen sehr guten Gegner gemacht. Wir haben versucht unser Bestes zu geben, mit den Spieler die zur Verfügung standen. Ich kann nur auf die Angreifer zurückgreifen, die gerade zur Verfügung stehen. Uruguay hat einige gute Chancen kreiert, aber wir haben auch unsere Gelegenheiten gehabt. Aber wir haben sie nicht verwertet."

Hinsichtlich seines Star-Angreifers Salah meinte der Teamchef, dass er kein Risiko eingehen wollte: "Salah wird in den künftigen Spielen eine wichtige Rolle für uns spielen. Wir wollten Risiken vermeiden, aber ich denke, im nächsten Spiel wird er dabei sein können."