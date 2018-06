Facebook

"Sie verteidigen mit zwei Blöcken, stehen sehr eng, es wird sehr schwer, da durch zu kommen", prophezeite Torhüter Wilfredo Caballero, der mit 36 Jahren sein WM-Debüt geben dürfte. Die argentinische Mannschaft werde am Samstag im Spartak-Stadion von Moskau alles aufbieten müssen, um die körperlich starken Isländer zu attackieren, meinte der Ersatzkeeper von Chelsea, versicherte aber auch: "Wir haben unsere Waffen." Die Südamerikaner werden dabei auf ihre spielerischen Vorteile und ihre Wendigkeit zurückgreifen. Einer davon vollendet beides beinahe in Perfektion: Lionel Messi. Der Weltstar vom FC Barcelona soll das stolze Argentinien endlich zum dritten Weltmeistertitel (nach 1978 und 1986) in der Geschichte des Landes führen.

Zusätzliche Hoffnung ruhen auf. Die Kniebeschwerden des Manchester-City-Stürmers, der als bester Freund von Messi im Kader gilt, sind abgeklungen.

Sollte Trainer Sorge Sampaoli, der bisher des Öfteren System und Spieler wechselte, auf den klein gewachsenen Aguero (1,72 Meter) setzen, ist für Mittelstürmer Gonzalo Higuain (1,86 m) gegen die Isländer, bei im gesamten Kader nur drei Spieler unter 1,80 m Körpergröße haben, voraussichtlich kein Platz in der Startaufstellung. Aguero kann zudem auf eine blendende Russland-Bilanz blicken, wie südamerikanische Medien beinahe euphorisch erinnerten: Fünf Partien auf russischem Boden endeten mit sieben Toren des 30-Jährigen.

Messis letzter großer Traum

Island, daran besteht kein Zweifel, wird sich mit voller Wucht und seinem ganzen kulturellen Erbe dagegen stemmen. "Sobald wir auf den Platz gehen, sind wir Wikinger und kämpfen bis zum Ende. Unsere Mentalität ist das Größte, was wir haben. Wir haben vor niemanden Angst", sagte Ersatztorhüter. Mit den Erinnerungen an den sensationellen Sieg gegen England im Achtelfinale bei der EM 2016 soll der nächste Favorit fallen. Runarsson, der Sohn von Islands Rekordnationalspieler: "Auf dem Papier sind sie das bessere Team. Aber wir haben in Frankreich gezeigt, dass wir jeden schlagen können. Das werden wir wieder tun."

Beobachter gehen davon aus, dass Argentinien im 4-2-3-1-System auflaufen wird. In den bisherigen elf Partien seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr wechselte Sampaoli immer wieder die taktische Ausrichtung und die Aufstellung. Es wird im Turnierverlauf auch am 58-Jährigen liegen, die mannschaftliche Abhängigkeit von Messi zu verringern. Lediglich 19 Tore gelangen dem Team in der Qualifikation, wobei Messi sieben davon erzielte. Von den neun Konkurrenten traf nur Bolivien (16) weniger oft.

HUH! Islands erster WM-Auftritt

Die finale Vorbereitung lief nicht wie geplant, die Generalprobe in Jerusalem gegen Israel wurde kurzfristig abgesagt. Doch auch bei Island, wo Schlüsselspieler Gylfi Sigurdsson im Frühjahr lange aufgrund einer Knieverletzung passen musste, stimmen die jüngsten Ergebnisse nicht: Die Mannschaft von Heimir Hallgrimsson ist seit vier Spielen sieglos. Gegen Mexiko, Peru und Norwegen setzte es jeweils eine Niederlage.