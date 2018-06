Facebook

© (c) AP (Dmitri Lovetsky)

Auch Russland hat sein eigenes WM-Orakel: der taube, weiße Kater Achilles aus Sankt Petersburg. Er hat beim Confederations Cup 2017 schon geübt: Achilles musste zwischen verschiedenen Fressnäpfen auswählen - und lag immer richtig. "Während dem Confed Cup hat er alle Spiele vorhergesagt. Er war ein großartiges Orakel", sagte die Tierärztin des Katers Anna Kondratieva. Das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien hatte der Kater, ganz zur Freude der Gastgeber, schon richtig getippt. Das Spiel ging deutlich mit 5:0 an die Russen.

Krake Paul wurde mit seinen richtigen Tipps bei der WM 2010 in Südafrika weltbekannt, für die WM in Russland lebt nun auch Schneeleopard Sagar seine Vorliebe für Bälle aus.

Das WM-Orkal: Ein tierisches WM-Orakel

Das sechs Jahre alte Tier soll die Spielausgänge der deutschen Nationalmannschaft voraussagen, indem er zwischen zwei Fußbällen - die mit den Länderflaggen der spielenden Teams beklebt sind - wählt. "Vielleicht reißt er sich auch zwei Bälle gleichzeitig unter den Nagel. Dann haben wir halt unentschieden", sagte Zoo-Pädagoge Christian Andres aus dem Zoo Neunkirchen im Saarland.