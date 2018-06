Facebook

Antonio Vazquez Alba © SCREENSHOT/YOUTUBE

Mexikos selbst ernannter oberster Hexenmeister hat in einer Zeremonie einen 1:0-Sieg für "El Tri" gegen Deutschland vorausgesagt. Er ordne an, dass das mexikanische Nationalteam die ersten vier Partien gewinnen und einen sehr guten Platz erreichen werde, sagte Antonio Vazquez Alba umnebelt von Rauch.

Der Hexenmeister verbreitete am Mittwoch ein Video des WM-Rituals, das er im Mexiko-Trikot vornahm, auf Twitter. "Ometeotl, so möchte ich das, so wünsche ich das, so ist es, so wird es sein", sprach der sogenannte "Brujo Mayor" in Richtung des aztekischen Gottes, der der Mannschaft Glück bringen soll. Die mexikanische Mannschaft werde allerdings nicht Weltmeister, so der Hexenmeister.

42 Prozent der Deutschen sind hingegen der Meinung, dass das DFB-Team seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen wird. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des ARD-Deutschlandtrends, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Vor vier Jahren hatten in der entsprechenden Befragung vor dem Turnier nur 27 Prozent an den späteren Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw geglaubt. Ein Fernbleiben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hielte eine deutliche Mehrheit der Deutschen für falsch. 69 Prozent der Befragten gaben an, dass für sie ein solches unangemessen wäre. 26 Prozent hielten es dagegen wegen der Kritik an Russland für angemessen. Merkel erwägt eine Reise nach Russland, konkrete Pläne gibt es aber noch nicht.