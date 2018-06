Facebook

© (c) GEPA pictures/ Mathias Kniepeiss

Oleg und Olga wohnen mit ihren drei Kindern, der Katze und dem Kanarienvogel in einer Einzimmerwohnung in einer Halbmillionenstadt an der Wolga. Das Zusammenklappen der Ausziehcouch gehört zum morgendlichen Ritual. Wenn sie in der Wohnküche Haferflocken-Kascha und Spiegeleier frühstücken, laufen im Fernsehen die Acht-Uhr-Nachrichten, dann klettern alle in Olegs chinesischen Parkettjeep, er fährt Olga ins Büro der Hausverwaltung, wo sie arbeitet, Sascha und Mischa, die Jüngeren, in die Mittelschule, Sergei, den Ältesten, ins Mathematik-Lyzeum, dann selbst in die Auto-Ersatzteilhandlung, wo er Geschäftsführer ist.



Russen kommen eher mit weniger Wohnraum aus als Westeuropäer, fahren aber oft größere Autos. Diese waschen auch russische Männer leidenschaftlich, sie waschen inzwischen auch Geschirr, aber mit weniger Leidenschaft. Auch der Alltag der Russen globalisiert sich. Außer Familienvideos kursieren auch die Hausaufgaben für die Schulkinder auf WhatsApp, Mischa, 7, sieht auf dem Kinderkanal „Fiksiki“, eine russische Trickfilmserie, der Vater führt mit Sascha, 16, und Anton, 14, eine Dauerdebatte, wie lange sie online sein dürfen. Der Lebensstil der Russen ist etwas lässiger als der der Österreicher. Aber nicht so ausgelassen wie der der Brasilianer. Auch Russen machen die meisten Moden mit, die von West nach Ost über die Welt schwappen.

Aber doch schimmert der Alltag der Russen in anderen Farbtönen, klingt und riecht anders. Vor allem im Winter, wenn leuchtend weißer Schnee vier Monate die Nächte erhellt. Und Olegs Alltag riecht nach dem Autoöl, das er wie sehr viele Russen noch immer eigenhändig wechselt, nach dem Holzrauch des Schwitzbades auf der Datscha und der Muttererde im Garten dort, wo sie jeden Herbst die Kartoffeln ausgraben. Die Kinder sind nach der Schule weiter unterwegs, beim Basketball, in der Tanz- oder der Gitarrenschule. Mischa ist im Schachklub.



Das Wichtigste ist die Familie, findet Oleg. Und meint damit nicht nur Frau und Kinder. Als Olegs Mutter aus heiterem Himmel Darmkrebs attestiert wurde, nahm seine Schwester sie nach Hause, gemeinsam pflegten sie sie bis zum Ende. Ihre letzten Schritte machte Olegs Mutter an der Hand ihrer Enkelin, die gerade laufen lernte. In Russland ist der Tod noch Alltag.

Auch Großstadtrussen führen oft noch ein sehr dörfliches Leben. Fast jeder hat eine Datscha und einen Garten, aus dem man sich mit Obst und Gemüse versorgt. Wie auch anderswo auf der Welt findet die Hauptmahlzeit am Abend statt und ist ziemlich kalorienreich. Olga und die Buben fahren im Winter manchmal im Wald hinter ihrem Plattenbau Ski. Oleg aber hält wie die meisten erwachsenen Männer wenig von Fitnessübungen. Oleg kennt aber wie ein echter Dorfrusse nur ein Hobby: Maloche.

Den Russen ersetzt die Axt im Haus noch immer den Zimmermann, andere Werkzeuge Elektriker oder Klempner, der russische Selfmade-Mann zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er alles selbst repariert.

Näher an der Wolga teilte der Staat Olegs Familie ein Baugrundstück zu. Dort hat Oleg gemeinsam mit seinem Schwiegervater ein zweistöckiges Haus und eigene Zimmer für die Kinder gemauert, er hat es eigenhändig bedacht und isoliert, Strom, Gas und Wasser installiert. Jahrelang haben alle auf der Baustelle Feierabende und Wochenenden verbracht, die Buben zwischen Verbundsteinblöcken Fußball gespielt, die Männer abends Schaschlik gegrillt.

Grillen ist auch in Russland Nationalsport. „Ein Haus auf der ebenen Erde, das ist das wirkliche Leben“, sagt Oleg. Darauf will er anstoßen, nicht mit Bier, sondern mit echten vierzigprozentigen Wässerchen.