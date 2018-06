Facebook

Zumindest der gegnerische Torhüter spielte in blau: Thomas Delaney (links) © AP

Dänemark in rot, Mexiko in grün - und doch hatte der dänische Nationalspieler Thomas Delaney beim Testspiel am Wochenende Probleme, Gegner und Mitspieler auseinanderzuhalten. Der Neo-Dortmunder ist rot-grün-farbenblind.

Das eigentliche Problem aber waren nicht die farbigen Trikots, sondern die weißen Shorts. "Es war etwas schwer zu sehen, mit wem ich in einem Team war und gegen wen ich spielte", sagte der 26-Jährige dem Radiosender P3.

Bei der WM dürfte Delaney zumindest in der Gruppenphase kaum Probleme bekommen. Die Dänen spielen gegen Frankreich (blau/weiß), Australien (gelb/dunkelgrün mit dunkler Hose) und Peru (rot/weiß).