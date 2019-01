Facebook

Enrico Kulovits und David Preiß © GAK

Enrico Kulovits ist wieder an Bord des GAK. Der Grund: Die Lizenzierungsrichtlinien der Bundesliga für die Teilnahme an der 2. Liga. Alle Vereine, die an der 2. Liga teilnehmen wollen, benötigen einen Cheftrainer mit UEFA-Pro-Lizenz. Der Co-Trainer muss mindestens eine UEFA A-Lizenz vorweisen können.