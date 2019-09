Am Samstag um 18 Uhr ist Voitsberg in Lebring zu Gast und als Fußballfan darf man sich auf einen echten Leckerbissen freuen.

Voitsbergs Jürgen Hiden © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Beide Mannschaften sind in guter Form und vor allem die Gäste aus Voitsberg möchten mit einem Sieg den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Dazu müssen die Weststeirer aber ihr erstes Auswärtsspiel in dieser Saison gewinnen, denn bisher reichte es auf fremdem Terrain „nur“ zu drei Punkteteilungen. Noch dazu gilt Lebring als echte Heimmacht und musste sich zuhause erst ein Mal geschlagen geben.

Jürgen Hiden, der Kapitän der Voitsberger, gibt wie immer eine klare Marschrichtung vor und sagt: „Unser Ziel ist ganz klar Herbstmeister zu werden. Wir wollen als Erster überwintern und dazu muss man auch in Lebring gewinnen. Dass das nicht leicht wird, liegt aber natürlich auf der Hand.“