Als Bruck am vergangenen Wochenende in Frauental mit einem 1:1 vom Platz ging, wusste man nicht, ob man sich über den einen Punkt freuen soll, oder ob man wegen der vielen vergebenen Chancen zwei Punkten nachtrauern muss.

Armin Masovic fällt aus © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Das sieht auch Bruck-Trainer Hermann Zrim so: „Wir haben in den letzten zwei Runden sehr gut gespielt, wegen der mangelnden Chancenverwertung aber vier Punkte (jeweils 1:1 gegen Gnas und Frauental) liegen lassen. Daran müssen wir arbeiten, unser Spiel dürfen wir aber nicht verändern, sondern wir müssen die spielerische Komponente noch mehr in den Vordergrund stellen und unser Kombinationsspiel forcieren.“