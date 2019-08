Heute um 19 Uhr will Voitsberg auswärts in Heiligenkreuz an die großteils souveränen Leistungen der letzten Wochen anschließen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jürgen Hiden © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Mit dem 4:0-Sieg im Cup gegen LUV Graz hat man sich gut für dieses Duell warmgeschossen. „Wir sind noch ohne Niederlage und das soll auch so bleiben“, bringt es Voitsberg-Urgestein Jürgen Hiden gleich auf den Punkt und ergänzt: „Die Stimmung in der Mannschaft ist sensationell gut und es ist kein Geheimnis, dass wir in dieser Saison am Ende ganz vorne dabei sein wollen. Für den Titel muss natürlich alles passen, das kann man so nicht planen, aber ein Mittelfeldplatz ist heuer nicht unser Anspruch, das reicht uns nicht.“