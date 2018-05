Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der Bad Mitterndorfer Vereinsführung hat sich einiges geändert.

Mitterndorf-Trainer Rene Ziller © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Am 7. Oktober jubelte Bad Mitterndorf zuletzt über einen Sieg in der Fremde. Den Auswärts-Negativlauf möchte die Mannschaft von Trainer Rene Ziller am liebsten schon heute (18.15) im Ennstal-Derby gegen Rottenmann beenden.

