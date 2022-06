Das österreichische Fußball-Nationalteam startet am morgigen Freitag in eine neue Ära. Das Nations-League-Spiel in Osijek gegen Kroatien (20.45 Uhr) wird das erste Spiel von Ralf Rangnick als Teamchef des ÖFB-Teams. Vier Trainingseinheiten hat der Deutsche bis Donnerstagmittag mit seiner neuen Mannschaft bestritten, ehe er zur Abschluss-Pressekonferenz geschritten ist.

Das Ziel für sein Debüt gegen den amtierenden Vizeweltmeister beschreibt der Deutsche klar: "Es geht mir um Kontrolle. Wir wollen den Gang der Dinge bestimmen, egal ob der Gegner oder ob wir den Ball haben", sagt Rangnick. Eine tragende Figur wird ihm dabei aber noch fehlen: David Alaba, der vor wenigen Tagen mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat, wird die Reise nach Kroatien nicht mit antreten und am Samstagvormittag in Vorbereitung auf das Heimspiel am Montag gegen Dänemark (20.45 Uhr) wieder zur Mannschaft stoßen. "David ist erst gestern Mittag zur Mannschaft gestoßen. Wir hatten ein Gespräch über seine Situation und sind übereingekommen, dass er die Reise nicht mitmacht, sondern sich in Wien behandelt lässt und mit seinem Personal Trainer Einheiten macht", erklärt Rangnick.

Auf das Spiel gegen Kroatien sieht sich Xaver Schlager gut vorbereitet. In den ersten Trainingstagen sei gut gearbeitet worden, "es war ein guter Zug drinnen. Wir hatten viele Inhalte und haben viel gegen den Ball und mit dem Ball gearbeitet", sagt der Wolfsburg-Legionär.