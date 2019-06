Die österreichische Nationalmannschaft wird den Druck in dieser EM-Quali nicht mehr los, aber sie hat wieder Lust am Spiel.

Der erste Sieg wurde mit den Fans gefeiert © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Es war das schwerwiegende Gefühl der „Erleichterung“, welches Österreichs Fußball-Nationalteam nach dem 1:0-Sieg über Slowenien im Kollektiv erfasste. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, nach den zwei März-Pleiten gegen Polen und Israel selbst in Bedrängnis geraten, konnte sich unter diesen Voraussetzungen gelöster an ein Resümee herantasten. „Es war wirklich nicht einfach für die Mannschaft. Zwei Monate hörst du nur, wie schlecht alles ist. Das ist ja nicht lustig, sich mit so einer extremen Drucksituation herumschlagen zu müssen“, meinte Schöttel, der den „speziellen Fall“ Israel noch einmal kurz streifte, aber die leidige Geschichte nicht mehr aufrollen wollte.