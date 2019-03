Israel - Österreich"Ein besonderes Gefühl, gegen Österreich zu spielen"

Willi Ruttensteiner ist Sportdirektor des israelischen Fußballverbandes. Der Oberösterreicher war 16 Jahre in dieser Funktion beim ÖFB, von dem er sich einen "respektvolleren" Abgang gewünscht hätte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Willi Ruttensteiner © APA/ROBERT JAEGER

Die zwei Herzen, die in der Brust von Willi Ruttensteiner schlagen, würden gerne auf Balance pochen, aber es gelingt nicht ganz. Zu viel ist passiert, um das Geschehene ungeschehen zu machen. „Es ist für mich sehr emotional, ein besonderes Gefühl, gegen Österreich zu spielen“, sagt der Sportdirektor des israelischen Fußballverbandes, der in dieser Funktion 16 Jahre für den ÖFB tätig gewesen war, ehe ihm im Zuge der Ablöse von Teamchef Marcel Koller der blaue Brief ausgestellt wurde.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.