Marc Janko © APA/ROBERT JAEGER

Lugano-Stürmer Marc Janko steht wieder im Kader des ÖFB-Nationalteams. Der 35-jährige Mittelstürmer wurde für Guido Burgstaller nachnominiert - das war bereits im November so der Fall.

Neben Burgstaller mussten auch Hannes Wolf und Philipp Lienhart verletzungsbedingt absagen. Neben Janko wurden auch Maximilian Wöber und Karim Onisiwo nachberufen. Janko hat in der Liga in der Schweiz bislang keine große Rolle gespielt. In der laufenden Saison stand er nur 128 Minuten auf dem Feld und erzielte dabei ein Tor.