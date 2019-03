Teamchef Franco Foda, der heute den Kader für die EM-Qualifikation bekanntgibt, war in den letzten Wochen viel unterwegs.

Franco Foda war aufmerksamer Beobachter © GEPA pictures

Sie hat lange gedauert, die Winterpause für die österreichische Fußballnationalmannschaft. Fast vier Monate sind seit dem letzten Länderspiel ins Land gezogen, aber dafür wird mit dem Auftakt zur EM-Qualifikation gleich kräftig durchgestartet. Am 21. März empfängt Österreich in Wien die Polen, drei Tage später folgt das Gastspiel in Israel.

