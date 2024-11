Die Wogen zwischen Österreichs Nationalspielern und Top-Funktionären im ÖFB gehen weiter hoch. Nun meldete sich auch David Alaba zu Wort, nachdem Verbands-Vizepräsident Johann Gartner über eine angebliche Streikdrohung der Teamspieler berichtet hatte. Der im Mannschaftsrat sitzende Real-Star sagte am Dienstag gegenüber dem „Kurier“ (Online-Ausgabe): „Herr Gartner behauptet hier die Unwahrheit. Wir haben niemals gedroht, nicht zu spielen.“

Verbands-Vizepräsident Johann Gartner © GEPA pictures

Was war passiert: Der niederösterreichische Landesverbandschef hatte gegenüber den „NÖN“ (Montag-Ausgabe) ein von ihm aufgeschnapptes Detail aus der Unterredung des Mannschaftsrats mit der ÖFB-Spitze am 11. November ausgeplaudert. Gartner wurde mit den Worten zitiert: „Da wurde damit gedroht, dass sie nicht mehr spielen.“ Ein Zitat, an das sich der ehemalige Interimspräsident des ÖFB (Februar bis Juli 2023) nun so nicht mehr erinnern konnte.

Vom „Kurier“ darauf angesprochen, meinte Gartner nun: „Ich werde oft zitiert, obwohl ich nichts gesagt habe.“ Er habe das besagte Interview noch gar nicht gelesen.

Vizepräsident gibt Alaba recht

Alaba hielt fest, dass neben seinen Kollegen im Spielerrat auch ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer und weitere beim Gespräch teilnehmende Vizepräsidenten seine Version bestätigen können. Der Oberösterreicher Gerhard Götschhofer gab dem derzeit verletzten Teamkapitän recht. Von einem Streik der Spieler sei nie die Rede gewesen. „Das ist nicht einmal ansatzweise passiert und ist eine bodenlose Unterstellung“, so Götschhofer.

Gerhard Götschhofer gibt Alaba recht © APA / Max Slovencik

Im Disput um die bevorstehende Kündigung von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold gibt es seit Tagen einen verbalen Schlagabtausch zwischen Vertretern aus dem Nationalteam um Trainer Ralf Rangnick und Funktionären. Nach dem 1:1 gegen Slowenien gab Rangnick an, seit längerem keinen Kontakt mehr zu Mitterdorfer zu haben. Der Kärntner selbst sagte daraufhin, erst am 5. November mit dem Deutschen gesprochen zu haben.

Strukturreform im ÖFB geplant

Mitterdorfer will seine geplante Strukturreform im ÖFB im Rahmen einer außerordentlichen Präsidiumssitzung am Freitag durchsetzen.