Über Rangnicks Werkzeuge und Alabas Verhandlungsgeschick

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer zeigte sich kurz vor dem Start der EM in Deutschland entspannt und cool. In Klagenfurt verriet er, was hinter den Kulissen passiert. Und erzählt, wie und wann Konrad Laimer für David Alaba zum Argument wurde.