Das ist die wohl beste Werbung für Südkärnten: Schauspielerin und Model Larissa Marolt wurde vom deutschen Boulevard- und Infotainment-Magazin „Brisant“ der ARD zu Hause besucht, wohin sie „nach langen Drehtagen“ immer wieder fliehe. Je mehr sie herumgereist sei, desto mehr sehnte sie sich nach Zuhause.

„Der schönste Ort der Welt“

„Für mich ist der Klopeiner See der schönste Ort der Welt“, erklärte die 33-Jährige gleich zu Beginn, während eindrucksvolle Bilder über den Bildschirm flimmerten. Kärnten sei für sie generell ein kreativer Platz, der wahnsinnig viele Künstler anlocke. Als Beispiele nannte sie Peter Handke, Christine Lavant oder Ingeborg Bachmann.

Weiter ging die kurze Tour zum Museum Liaunig, wo sie sich „regelmäßig verzaubern“ lasse – vom Produzententeam wird sie dort gar als „Kunstliebhaberin“ bezeichnet. Während Kärnten weiter ins Rampenlicht gerückt wird, erfährt man weitere Dinge über Marolt, die man so bisher vielleicht noch nicht wusste: Am Kitzelberg – ihr Rückzugsort – erzählt die Schauspielerin etwa, dass sie auch Gedichte schreibt. „Die habe ich aber noch nie jemandem gezeigt.“ Am Wildensteiner Wasserfall wird schließlich klar gemacht, dass auch Marolts „Gedankenwelt ständig im Fluss“ sei.

Mehr als eine Million Zuschauer

Die aktuell in Köln lebende Kärntnerin versicherte, dass sie den „Ort nie aufgeben“ werde. „Das ist mein Herz.“ Am Ende erfuhren diejenigen, die bisher nichts von den erwähnten Talenten und Vorlieben der 33-jährigen ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin wussten, dass sie bald neue Projekte starten werde. „Ganz im Zeichen ihrer Liebe zur Kunst und Hochkultur“, wie es heißt.

Der Beitrag wurde in Zusammenarbeit mit der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten und der Kärnten Werbung umgesetzt, wie Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner von der Kärnten Werbung erklärte. Erreicht habe man damit Massen: So lag die offizielle Quote bei 1,36 Millionen Zuschauern.