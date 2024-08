Nachdem Dellach/Gail letztes Jahr souverän die Unterliga gewinnen konnte, stiegen die Oberkärntner wieder in die Kärntner Liga auf und wollen wieder angreifen. Nachdem man bereits in der Saison 2022/23 die Kärntner Liga gewinnen konnte, jedoch nicht in die Regionalliga aufgestiegen ist, sondern zurück in die Unterliga musste, will man nun auf Angriff spielen. Auch „Knipser“ Samir Nuhanovic geht wieder auf Torjagd für die Oberkärntner, er konnte letzte Saison die Torjägerkrone an sich reißen.