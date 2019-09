Facebook

Marco Pechtold © GEPA pictures

Zweimal in Folge verpasste der GAK in der zweiten Liga den Sprung an die Tabellenspitze. Einer unglücklichen 0:2-Niederlage vor einer Woche auswärts gegen wacker Innsbruck folgte nun ein 1:2 gegen Spitzenreiter Austria Klagenfurt. Es war die erste Niederlage in der Merkur-Arena seit dem 0:6 im Cup gegen Salzburg. Marco Perchtold kennt die Gründe für die beiden Niederlagen. "Wir müssen zurück zum einfachen Fußball. Wir spielen es teilweise viel zu kompliziert. Es gilt auch die Stanglpässe wieder an den Mann zu bringen. Und wenn wir uns wieder hundert Prozent reinhauen, dann wird es besser", sagt der GAK-Kapitän.