© GEPA pictures

Nach dem Sieg über Austria Lustenau steht für den GAK am Freitag schon der nächste Kracher in der zweiten Liga auf dem Programm: Um 19.10 Uhr sind die "Rotjacken" auswärts bei der SV Ried gefordert.

Erstmals veranstaltet der Aufsteiger auch einen offiziellen Fanbus zur Partie. Unter tickets.grazer.at kann man um 40 Euro einen Platz im Bus inkl. Ticket im Gästesektor in der Josko Arena erwerben. Abfahrt ist am Freitag um 14 Uhr in Weinzödl.