Der GAK feiert heute (20.30 Uhr) in der Merkur-Arena gegen Blau-Weiß Linz sein Heimdebüt in der zweiten Liga. Stürmer Lucas Barbosa ist mit von der Partie.

© GEPA pictures

Die Auftaktniederlage in der zweiten Liga gegen den FAC war ein kleiner Dämpfer für den GAK. Vielleicht kam dieser aber auch gerade zur rechten Zeit, um etwaige zu hohe Erwartungshaltungen mancher Fans gleich im Keim zu ersticken. „Es hat sicher nicht an der Qualität gelegen. Es spielt sich vieles im Kopf ab. Für uns ist das Ganze ja auch neu, mit den Vormittagstrainings oder Ähnlichem. Uns hat in Wien ein wenig die Unbekümmertheit und Frechheit gefehlt, die wir zuletzt sonst an den Tag gelegt haben“, sagt Trainer David Preiß.