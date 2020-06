Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Austria-Klagenfurt-Trainer Robert Micheu (links) wird auch gegen Lafnitz wieder gestenreich coachen. © GEPA pictures

Noch trennen fünf Punkte die Austria Klagenfurt vom Tabellenführer der 2. Liga, SV Ried. Die Oberösterreicher bekommen es am Sonntag, 14. Juni, mit den Young Violets zu tun. Daher schielt der Trainer der Austria, Robert Micheu, am Vormittag mit einem Auge nach Ried: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es interessiert mich nicht. Aber wirklich beeinflussen können das nicht." Mit seiner Mannschaft ist er erst um 20.25 Uhr dran, da kommt Lafnitz in das Wörthersee-Stadion: "Mir ist es lieber, wenn wir am Abend spielen als am Vormittag. Und das obwohl wir fast immer am Vormittag trainieren." Das wird die Mannschaft auch heute machen.