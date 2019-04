Heute soll die Entscheidung fallen, wo das Cup-Finale am 1. Mai ausgetragen wird, nachdem das Stadion der Wiener Austria aus Sicherheitsbedenken doch nicht infrage kommt. Auf Servus TV stellte Austria-Manager Markus Kraetschmer aber klar: "Die Fans entscheiden nicht, was bei uns stattfindet!"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Austria-Manager Markus Kraetschmer geriet in die Kritik © APA/GEORG HOCHMUTH

Es ist die derzeitige Posse im österreichischen Fußball: das Theater rund um den Austragungsort des Finales im heimischen Fußball-Cup. Fix ist nur: das Stadion der Wiener Austria, in dem es vier Jahre lang stattfinden hätte sollen, ist es nicht. Aus Sicherheitsgründen entschloss man sich, das Finale zwischen RB Salzburg und Rapid am 1. Mai jedenfalls nicht im ursprünglich geplanten "Viola-Park", das ja eigentlich Generali Arena heißt, auszutragen.

Die Vorgeschichte: Die Austria-Fans hatten nach dem Feststehen der Finalpaarung angekündigt, "ihr" Stadion zu sperren, die Behörden sorgten sich nach den Vorkommnissen vor dem letzten Wiener Derby, als Rapid-Fans auf dem Weg ins Stadion stundenlang festgesetzt worden waren, um die Sicherheit und empfahlen eine Verlegung. Dieser Empfehlung folgten schließlich der ÖFB und die Austria. Eine Entscheidung, die auch viele Fragen aufwirft. Die Dringlichste, der neue Austragungsort, soll heute gefällt werden. Im Rennen sind das Happel-Stadion in Wien, aber auch die Arena in Klagenfurt, dem Vernehmen nach hat sich auch Innsbruck ins Spiel gebracht.

Zu vielen andere Fragen stand Austria-Manager Markus Kraetschmer am Montagabend auf Servus TV in "Sport & Talk aus dem Hangar 7" ausführlich Rede und Antwort. Da sprach der Austria-Manager über...

…über sein Verständnis der Verlegung des Cup-Finales: „Wir hatten heute eine sehr intensive Sitzung mit den Vertretern der Polizei des 10. Bezirks und auch des ÖFB. Es ist uns da sehr eindeutig die Einschätzung der Lage vermittelt worden. Und mit dieser Begründung, nämlich auch nur für dieses eine Spiel aufgrund der Einschätzung der aktuellen Situation, die sich insbesondere seit den Vorfällen des Derbys 2018 für die Polizei maßgeblich verändert hat, kann ich es nachvollziehen. Und es war dann eine gute und richtige Entscheidung, weil es auch eine Klarheit braucht.“

Happel-Stadion oder Klagenfurt: Cup-Finale wird doch verlegt

...auf die Frage, warum es diese Bedenken erst jetzt gäbe und noch nicht vor einem Jahr: „Es war ein sehr langer Prozess und wurde noch einmal vom ÖFB sehr gut dargelegt. Man hat sich beim ÖFB viele Gedanken gemacht, weil in den letzten Jahren das Cup-Finale an verschiedenen Orten stattgefunden hat und eigentlich nie ausverkauft war. Man möchte das ganze Thema Cup-Finale ein bisschen nach dem Vorbild von Berlin auf ein neues Niveau heben. (...) Wir haben uns da durchgesetzt und da sind all diese Themen besprochen worden. Damals hat man mir gratuliert und im Juni 2018 habe ich davon (von etwaigen Bedenken, Anm.) nichts mitbekommen. (...) Und dann – und das hat die Polizei ganz deutlich gesagt – gab es die Vorfälle im Dezember 2018. (...) Und seit damals gibt es auch dieses Problem zwischen den Rapid-Fans und der Polizei.“

...ob des Finale in den kommenden Jahren in der Generali Arena stattfindet: „Es ist offen und noch zu diskutieren, ob das Finale 2020, 2021, 2022 bei uns im Stadion stattfindet. (...) Selbstverständlich sind wir nach wie vor daran interessiert und müssen das mit dem ÖFB diskutieren. Denn eines ist auch klar: Eine Situation, wie wir sie in den letzten Tagen erlebt haben, ist für den Bewerb, für das Finale an sich, aber auch für uns als Klub und Verantwortlicher für das Stadion in den nächsten Jahren inakzeptabel.“

....über eine mögliche Entschädigung nach dem Stadion-Wechsel: „Wir haben einen klaren Vertrag. Es gibt wie immer Verträge, bei denen man auch Stillhalte-Klauseln hat.“

…über persönliche Beschimpfungen und Kritik an seiner Person der Austria-Fans in den letzten Tagen: „Sie haben Markus Kraetschmer als Sündenbock auserkoren. Das muss ich in meiner Rolle akzeptieren. Ich habe gestern mehrfach gesagt, es ist mir lieber, dass wir in dieser sportlich schwierigen Situation die Mannschaft unterstützen und dafür auch meine Person gerne kritisieren können. (...) Es ist sicher persönlich nicht angenehm. Aber nach 22 Jahren hat man doch schon einiges erlebt und kann auch mit solchen Situationen umgehen. Aber es wäre auch falsch zu sagen ,die Fans‘. Ich habe heute auch viele Zuschriften von anderen Fanklubs und einzelnen Fans bekommen, die sich genau für diese jahrelange Arbeit bedankt haben.“

...über die Fan-Proteste gegen die Austragung im eigenen Stadion: „Wir müssen sicher neben der Abklärung mit dem ÖFB auch in Gespräche mit den Fans Dinge klarstellen. Ich möchte nochmal klar betonen: Die Fans können nicht darüber entscheiden, welche Spiele bei uns stattfinden. Die Ost-Tribüne ist keine autonome Zone. (...) Es muss möglich sein, dort grundsätzlich jedes Spiel durchzuführen. Und es kann nicht sein, dass das – weil es jetzt eine Rivalität mit dem Klub oder dem Verband gibt – nicht erlaubt ist. Diese Zustände wollen wir und werden wir bei der Austria nicht akzeptieren. Das werden wir ihnen klar sagen. Wir sind froh, dass uns unsere Fans unterstützen, aber es gibt Grenzen.“