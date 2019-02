Facebook

"We are GAK“ war in riesengroßen Buchstaben auf der Längsseite des Liebenauer Stadions zu lesen. Dazu erklangen die Töne von Rammstein über die Lautsprecher – am 5. Juni 2012 kochte das Oval im Süden von Graz, als Hartberg in der Relegation zu Gast war. Auch heute werden die Athletiker wieder für ein annähernd volles Haus und Gänsehautstimmung sorgen. Der Vorverkauf für den Cup-Kracher läuft fantastisch, die 13.000er-Grenze ist realistisch. Alleine der Wiener Anhang in den Sektoren 26 und 27 soll mehr als 2000 Zuseher zählen. Der „rote Anhang“ wird sich wie gewohnt in den Sektoren 21 bis 23 versammeln – als Puffer werden im 25er keine Karten verkauft. Ab 17.30 Uhr sind die Drehkreuze offen, Karten gibt es ab 16 Uhr.