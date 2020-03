Ein souveräner WAC feierte in St. Pölten einen verdienten 4:0-Sieg. Die Treffer erzielten Michael Liendl (14., 75./Elfmeter), Shon Weissman (65.) und Romano Schmid (94.).

Michael Liendl über einen seiner beiden Treffer gegen St. Pölten © (c) GEPA pictures/ Manuel Binder

Hier geht es zum Liveticker

1:0 durch Liendl

Nach einem anfänglichen Abtasten sorgte der WAC für eine rasche Führung. Lukas Schmitz flankte zur Mitte, wo Michael Liendl im Strafraum völlig frei stand. Liendl schraubte sich in die Höhe und traf per Kopf zum 1:0 (14.) - sein erst vierter Kopfballtreffer in der Bundesliga.

Glück für die Wolfsberger in Minute 22. Die Unparteiischen sahen bei einer Hereingabe von Dominik Hofbauer George Davies im Abseits. Der darauffolgende Treffer von Cory Burke wurde also aberkannt.

Nach einer halben Stunde hätte es 2:0 für den WAC stehen müssen. Alexander Schmidt, für Cheikhou Dieng in der Startelf, verlängerte eine Hereingabe von Romano Schmid per Kopf auf Milos Jojic, der alleine vor St.-Pölten-Keeper Vollnhofer auftauchte. Statt selbst abzuschließen, wollte er auf Schmid querlegen. Davies sprintete aber dazwischen und konnte klären.

In der zweiten Halbzeit blieben anfangs die großen Chancen aus, der WAC kontrollierte das Spiel. Nach einer Stunde konterte sich St. Pölten vor das Tor des WAC, bei einem Stanglpass von Alan stand Pak am Sechzehner frei, verfehlte bei seinem Abschluss aber das Gehäuse von Torhüter Alex Kofler knapp.

In der 63. Minute verhinderte nur doppeltes Aluminium einen WAC-Treffer: Lukas Schmitz mit dem Stanglpass, ein St. Pöltener kann nur kurz klären. Romano Schmid zog aus zehn Metern ab. Der Ball prallte zuerst an die linke Stange, dann an die rechte, von dort wieder ins Feld zurück – unglaubliches Pech für den 20-Jährigen.

2:0 durch Weissman

Kurz danach war es dann soweit. Shon Weissman dribbelte sich am Sechzehner in den Strafraum durch und traf zum 2:0 (65.).

3:0 durch Liendl

Den Deckel drauf machte der WAC eine Viertelstunde vor Schluss. Shon Weissman wurde im Strafraum bei einem Zweikampf von Klarer gelegt. Der St. Pöltner sah dafür die Rote Karte. Liendl trat zum Elfmeter an und traf Mitte Tor zum 3:0 (75.).

4:0 durch Schmid

Am Ende kam auch noch Roman Schmid zu seinem Treffer. In der 94. Minute hämmerte er den Ball zum 4:0 unter die Latte.

Der WAC hält nun bei 37 Punkten, hat als Vierter nun fünf Punkte Vorsprung auf Sturm Graz, das zu Hause gegen Austria Wien 1:1 spielte.

St. Pölten - WAC 0:4 (0:1) Tore: Liendl (14., 75./Elfmeter), Weissman (65.), Schmid (94.). Rot: Klarer (73./St. Pölten, Torraub) St. Pölten: Vollnhofer; Ingolitsch (68. Stangl), Klarer, Muhamedbegovic; Luxbacher, Hofbauer (71. Gorzel), Drescher, Alan, Davies; Burke (79. Meisl), Pak. WAC: Kofler; Novak, Vieira, Gollner, Schmitz (77. Wernitznig); Jojic (86. Sprangler), Leitgeb, Liendl, Schmid; Weissman, Schmidt (79. Dieng). NV-Arena, 2500, SR Lechner.

