Der WAC räumt in der Europa League finanziell ordentlich ab © Gepa

An diesem 26. Mai 2019, nach dem Heimsieg über Sturm Graz und Platz drei in der Meisterschaft, meinte WAC-Präsident Dietmar Riegler: „Wir haben etwas Historisches geschafft.“ Die sportlichen Auswirkungen waren rasch klar: ein Fixplatz in der Europa League Gruppenphase. In welche finanzielle Liga der Verein mit diesem Erfolg eingedrungen ist, kristallisiert sich jedoch erst jetzt immer mehr und mehr heraus.