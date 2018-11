Der WAC schenkte gegen Mattersburg den Sieg her, musste sich nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 zufrieden geben.

Der WAC (rechts) Ritzmaier musste sich gegen Mattersburg mit einem 2:2 begnügen. © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

1. Halbzeit

Dever Orgill setzte nahe der Seitenoutlinie Ortiz unter Druck, der spielte den Ball hoch ins Zentrum – genau auf Marcel Ritzmaier. Dessen Heber aus 20 Metern ging über Mattersburg-Goalie Markus Kuster und über das Tor (15.).

Eine Minute später folgte ein perfekter Lochpass von Michael Liendl auf Marc Schmerböck. Der Linksaußen zog sofort ab, Kuster konnte mit einer starken Parade klären.

Nach 27 Minuten drückte der WAC aufs Tempo, den schnell vorgetragenen Angriff spielte Schmerböck in den Lauf von Ritzmaier, der im Strafraum – von drei Mattersburgern gestört – den Ball nicht richtig unter Kontrolle bringen konnte.

Kurz vor der Pause blieb den Zuschauern der Torschrei im Hals stecken. Dever Orgill zog vom Sechzehner ab, Kuster konnte den Aufsitzer nicht parieren. Von der Brust des Mattersburg-Keepers ging der Ball ins Torout.

In Minute 45 war es verdientermaßen soweit: Eckball von Liendl und Mario Leitgeb war per Kopf zur Stelle - 1:0.

WAC - Mattersburg 2:2 (1:0) Tore: Leitgeb (45.), Rnic (51.) bzw. Salomon (67.), Gruber (85.). WAC: Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Gollner; Wernitznig, Leitgeb, Liendl, Ritzmaier; Orgill, Schmerböck (79. Gschweidl). Mattersburg: Kuster; Ortiz, Malic,Mahrer; Renner, Salomon, Jano, Erhardt (79. Kvasina), Hart (79. Höller); Gruber, Varga (46. Prosenik).

2. Halbzeit

Der WAC startete mit einer Doppelchance in die 2. Hälfte. Einen langen Abschlag von Nemanja Rnic verlängerte Orgill auf Schmerböck, dessen Volley wehrte Kuster ebenso nur mit Mühe ab (47.) wie einen Fallrückzieher von Orgill.

In der 51. Minute war Kuster aber machtlos. Eine Hereingabe von Liendl setzte der aufgerückte Rnic per Flugkopfball in die Maschen – 2:0.

Der WAC war überlegen, dennoch kam Mattersburg zum Anschlusstreffer. Aus dem Nichts. Nach einer Hereingabe stand Patrick Salomon am Sechzehner frei. Sein harmloser Schuss wurde von Michael Sollbauer unglücklich abgefälscht - 2:1 (67.).

Unnötig hingegen der Ausgleich. Mattersburg übernahm nun das Kommando und machte in der 85. Minute das 2:2. Nach einem Eckball konnte Alexander Kofler nicht richtig klären.

Der Ball fiel Andreas Gruber vor die Beine. Der Mattersburg-Stürmer zog aus fünf Metern ab und glich aus.