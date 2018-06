Bojan Avramovic wechselt von Austria Lustenau zum WAC und unterschreibt einen Vertrag über ein Jahr plus Option auf ein weiteres.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bojan Avramovic wechselt von Lustenau zum WAC © (c) GEPA pictures/ Michael Riedler

Bojan Avramovic begann seine Karriere in Jugendmannschaften in Vorarlberg. Von SW Bregens über die Akademie Vorarlberg kam Avramovic zum SCR Altach II. Von dort wechselte er zum FC Hard. Seine ersten Profiminuten sammelte der 20-jährige linke Verteidiger beim SC Austria Lustenau, wo er in der abgelaufenen Saison auf 15 Einsätze kam.

Außerdem stehen insgesamt 9 Einsätze für die Nachwuchsnationalteams von Serbien (U17, U18, U19) in seiner Vita.