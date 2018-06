Facebook

Marcel Ritzmaier im Dress von PSV Eindhoven © GEPA pictures

Marcel Ritzmaier unterzeichnete beim WAC einen Vertrag über ein Jahr plus Option für eine weitere Saison. Der Steirer verbrachte die letzten acht Saisonen in Holland, nun kehrt der 25-Jährige nach Österreich zurück. In den Niederlanden spielte er für PSV Eindhoven, SC Cambuur-Leeuwarden, Go Ahead Eagles und beim NEC Nijmegen.

Seine Karriere begann Ritzmaier beim TuS Spielberg. Von dort wechselte er zum FC Judenburg und anschließend zum FC Kärnten. In Klagenfurt blieb er vier Jahre, danach entschloss sich der Mittelfeldspieler für den Schritt nach Holland. Dort wurde er 2015 niederländischer Meister, 2011 gewann er den Meisterpokal in der Juniorenliga.