Aktuell steht der Kader der Hartberger. "Rein vom Kader könnten wir in die Bundesliga starten", sagt Sportdirektor Erich Korherr. Die Stürmersuche ruht. Mit Dario Tadic, Donis Avdijaj, Jürgen Lemmerer und Seth Paintsil sehen sich die Oststeirer gut genug aufgestellt. "Es war noch nicht das Passende dabei, mit aller Gewalt brauchen wir keinen Stürmer. Wir überstürzen nichts", sagt Korherr.

Für Marc Schmerböck, ein weiterer Stürmer im Kader, wird ein Abnehmer gesucht. Gabriel Lemoine ist fix weg, der Vertrag mit dem jungen Stürmer aus Belgien wurde am Freitag aufgelöst. "Schwierig, die sprachliche Barriere hat es für ihn schwer gemacht, sich zu integrieren. Dabei sind wir normalerweise ein Verein, bei dem das leicht fällt."

Marcel Schantl absolviert aktuell ein Probetraining beim WAC, ein Wechsel zu den Amateuren der Wolfsberger steht im Raum – freilich mit der Option auf den Bundesliga-Kader. Ob Philipp Erhardt den Verein verlässt, ist offen. Würzburg hat Interesse am defensiven Mittelfeldspieler. "Einen Abgang kann ich erst bestätigen, wenn mich der Manager darüber informiert", sagt Korherr.

Am Donnerstag steht ein Vormittagstraining an, am Freitag bittet Trainer Klaus Schmidt zweimal auf den Platz, ehe am Samstag der erste Test ansteht: In Mönichkirchen trifft man auf Lafnitz (17 Uhr).