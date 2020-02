Hartberg startet heute um 17 Uhr beim WAC in die Bundesliga-Rückrunde. Nach eigener Rechnung fehlen nur noch zwei Punkte auf den Klassenerhalt.

David Cancola und Romano Schmid werden sich auch im heutigen Duell zwischen dem WAC und Hartberg duellieren © APA/ERWIN SCHERIAU

Los geht’s. Hartberg trifft heute um 17 Uhr in Wolfsberg auf den WAC. Und auch wenn die Hartberger noch vorsichtig sind: Die Meistergruppe muss das erklärte Ziel sein. Danijel Zenkovic, neuer Sportkoordinator, sagte im Rahmen der Bundesliga-Pressekonferenz: „Ziel bleibt der Klassenerhalt. Wenn uns der nach 22 Runden gelingt, dann gibt es eine Riesenparty.“ Im Vorjahr gelang den Oststeirern der Klassenerhalt erst am allerletzten Spieltag, dabei sah es auch in der Vorsaison zwischenzeitlich nicht schlecht aus mit einem Platz über dem Strich nach dem Grunddurchgang.