Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ob es ausgerechnet gegen Salzburg, dem Ex-Klub von Luan (links), mit Lukas Rieds erstem Tor klappen wird? © GEPA pictures

Der Wunschzettel von Lukas Ried zum bevorstehenden Weihnachtsfest umfasst wohl nur eine große Sache. Während er derzeit zu einem Leistungsträger des TSV Hartberg zählt und Einsatzminuten sammelt, will es mit einer Sache noch nicht klappen – dem Torerfolg. „Ich probiere es immer wieder, aber anscheinend will der Ball zurzeit einfach nicht ins Tor", sagt der Mittelfeldspieler. Von seinen elf Torschüssen in dieser Saison fand noch kein Ball den Weg ins Netz. Im Training funktioniert es besser. „Natürlich kommen in der Kabine dann die Sprüche, dass es auch erlaubt wäre, im Match zu treffen. Wir nehmen das aber alle mit Humor."