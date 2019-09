Facebook

Sandro Gotal mit Obmann Erich Korherr und Berater Edi Glieder © TSV Hartberg

Der TSV Hartberg vermeldet einen Neuzugang, der jedoch hierzulande keineswegs ein Unbekannter ist. Es handelt sich um Sandro Gotal, der vor Jahren beim WAC aktiv war und seither in zahlreichen internationalen Ligen wie in Israel, Polen, Weißrussland und zuletzt in Litauen bei Suduva Marijampole kickte.

Der 28-jährige Mittelstürmer unterschrieb einen bis 31. Mai 2020 gültigen Vertrag bei der Truppe von Trainer Markus Schopp. Gotals eigentlich bis Jahresende laufender Vertrag bei Suduva war vorzeitig aufgelöst worden, daher konnte er als Vertragsloser noch verpflichtet werden.

Obmann Erich Korherr zeigte sich sehr zufrieden. "Wir sind froh unsere Offensive verstärkt zu haben. Dadurch können wir variabler agieren. Mit Sandro Gotal haben wir viel Erfahrung und Qualität dazugewonnen. Gotal hat auch in Österreich schon seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann. Damit ist unser Sommer-Transferprogramm abgeschlossen", erklärte er.