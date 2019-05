Kleine Zeitung +

Abstiegskampf in Österreich Hartberg geht voller Zuversicht ins Spiel gegen Altach

Hartberg hat es in der eigenen Hand, mit zwei Siegen aus den verbleibenden Partien bleiben die Oststeirer in der Bundesliga. Und: Wenn Hartberg heute in Altach siegt und Wacker gleichzeitig gegen die Admira Punkte lässt, ist der Klassenerhalt schon fix.