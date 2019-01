Facebook

Markus Schopp freut sich über einen neuen Stürmer im Kader © GEPA pictures

Es hat nur mehr die letzte Entscheidung von Hoffenheim gefehlt und die wurde nun positiv getroffen: Der TSV Hartberg verpflichtet den 20-jährigen Stürmer Meris Skenderovic leihweise für ein halbes Jahr.

Der Deutsch-Montenegriner ist Mittelstürmer, 182 Zentimeter groß und stellte in Deutschlands Nachwuchsliegen seine Torgefahr bereits eindrucksvoll unter Beweis. 2017 spielte er für die TSG bereits in der Gruppenphase der Europa League. Skenderovic ist bereits in Hartberg und fliegt am Mittwoch mit der Mannschaft von Trainer Markus Schopp auf Trainingslager in die Türkei. "Meris gibt uns in der Offensive mehr Variabilität. Er hat einen sehr guten Tiefgang, das ist ein Element, dass wir in unserem Offensivspiel in der Form bisher noch nicht hatten", sagt Schopp.

Obmann Erich Korherr sagt: ""Wir sind sehr glücklich, einen Topspieler aus einer super Nachwuchs-Akademie nach Hartberg geholt zu haben. Bei uns kann er sich beweisen und den nächsten Schritt machen. Für die Mannschaft ist er sicherlich eine Verstärkung. In der Offensive haben wir nun noch mehr Qualität und Flexibilität."