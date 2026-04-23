Was sich schon lange abzeichnete, ist seit Hartbergs 2:0-Sieg bei Rapid fix. Manfred Schmid, der den TSV ins Cupfinale und die Meistergruppe führte, beendete die Causa Vertragsverlängerung mit seinem Abschied im Sommer. Der Wiener sei zu der Entscheidung gekommen, sich eine neue Aufgabe zu suchen, da die „Vorstellungen“ zwischen ihm und dem Verein nicht mehr zusammenpassen würden.

Angesprochene „Vorstellungen“ beider Seiten dürften sich in den vergangenen Wochen trotz des derzeitigen Erfolgslaufs immer weiter voneinander entfernt haben. Die Situation bekam bald eine Eigendynamik, die dann nur noch schwer zu stoppen war. Den einen, entscheidenden Grund für das Scheitern der Vertragsverlängerung gibt es nicht, vielmehr kristallisiert sich heraus, dass es viele kleine Faktoren waren, die den Verein zögern ließen, was schlussendlich zur Entscheidung Schmids führte, den Vertrag nicht zu verlängern. Logischerweise war die Kommunikation in dieser Zeit alles andere als optimal und es ist allen Entscheidungsträgern auch bewusst, dass der Abschied Schmids als erfolgreichster TSV-Trainer der Bundesligageschichte ein großes Risiko birgt. Dennoch ist man offenbar überzeugt davon, dass der „neue Weg“ mit weniger Legionären und mehreren jungen Talenten aus der Region von einem neuen starken Mann an der Seitenlinie eingeschlagen werden soll.

Wer folgt auf Schmid?

Wer das ist, kann derzeit nur gemutmaßt werden. Wenngleich sich die Kandidatenliste auf wenige Namen herunterstreichen lässt. Fix ist bereits, dass es um jeden Preis eine österreichische Lösung werden soll. Experimente, wie etwa einen jungen und noch unerfahrenen Coach auszuprobieren, wird es nicht geben, das ist aus Vereinskreisen zu vernehmen. Als logischste Kandidaten gelten Jürgen Säumel und Markus Schopp, die beide eng mit den Hartbergern verbunden sind.

Weitere Kandidaten sind Gerald Scheiblehner und Mitja Mörec, die beide hohes Ansehen bei den Verantwortlichen genießen. Die Aufgabe wird jedenfalls keine einfache. Der Erfolgslauf der diesjährigen Saison wird auch aufgrund der geringeren Mittel in der kommenden Spielzeit nur schwer zu wiederholen sein. Hinzukommen mögliche Abgänge von Leistungsträgern wie Jürgen Heil oder Elias Havel, der Geld in die Vereinskassa spielen könnte.