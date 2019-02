Facebook

Michael Lema © Richard Purgstaller

Miachel John Lema hat seinen Vertrag beim SK Sturm verlängert. Der 19-Jährige absolvierte bisher 47 Spiele in der Regionalliga Mitte, und erzielte 23 Tore. Er brachte es bisher auf sechs Bundesliga-Einsätze. Gegen den WAC erzielte der Mittelfeldspieler seinen Premierentreffer. "Es ist sehr erfreulich, dass wir die Zusammenarbeit mit einem der größten Offensiv-Talente Österreichs vorzeitig verlängern konnten. Neben seinen athletischen und fußballerischen Fähigkeiten, gefällt mir vor allem die Persönlichkeitsentwicklung und Professionalisierung des Spielers! Diesbezüglich möchte ich unter anderem auch auf die unterstützende und wertvolle Rolle unseres Entwicklungs-Coachs Günther Neukirchner nicht vergessen! Wenn Mike den Weg der letzten Monate standhaft und geduldig weiterführt, steht ihm aufgrund seines außergewöhnlichen Potentials eine erfolgreiche Zukunft bevor", wird Geschäftsführer Sport Günter Kreissl in der Sturm-Aussendung zitiert.

Günther Neukirchner, Miachel Lema, Manuel Weber (von links) Foto © Sturm

Der gebürtige Tansanier besitzt mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft. So wurde er auch in die ÖFB-Nachwuchsauswahlen einberufen. 47 Spiele hat er dort bestritten, 20 Tore erzielt. Für Lema gibt es aber noch zahlreiche Ziele: "Natürlich will ich mich weiterhin verbessern und mich in die Mannschaft des SK Sturm spielen. In den ersten Einsätzen habe ich gemerkt, wie viel mir das bedeutet. Meiner Karriere muss ich einfach alles unterordnen. Ich freue mich über das Vertrauen der sportlichen Leitung."

Auch Lemas Manager Manuel Weber, der ihn seit der Akademiezeit, wo Lema noch völlig unbekannt war, betreut, zeigt sich erfreut über die Vertragverlängerung. "Sturm ist für die Entwicklung von Michael der perfekte Verein", sagt der ehemalige Sturm-Spieler Weber.