Stefan Hierländer erlitt am 14. Dezember einen knöchernen Bänderausriss im rechten Mittelfuß, will aber bereits in der kommenden Woche ins Training einsteigen.

Stefan Hierländer © APA/ERWIN SCHERIAU

Ohne den Kapitän ist der SK Sturm in die Frühjahrsvorbereitung gestartet. Stefan Hierländer fehlte aufgrund einer Verletzung. Ein Band im rechten Mittelfuß ist an zwei Stellen knöchern ausgerissen. "Das ist mir am 14. Dezember passiert, beim Abschlusstraining vor dem Admira-Spiel", sagte Hierländer und erzählt weiter: "Auf dem Röntgen war nichts zu sehen. Also sagte ich, passt, es geht in den Urlaub."