© GEPA pictures

Es hat bereits Tradition: Wenn der SK Sturm den Nachwuchscup in der ASVÖ-Halle veranstaltet, kommen an einem Tag auch die Fanklubs der Grazer vorbei. Sie sorgen so für einen unvergesslichen Moment für die jungen Nachwuchstalente. Auch 2020. Und wenn auch noch Jahrhundertrainer Ivica Osim vorbeischaut, ist die Stimmung sowieso am Kochen.