Charlison Benschop ©

Sturm Graz will noch in dieser Woche die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers bekanntgeben. Charlison Benschop ist die heißeste Aktie in der Gerüchteküche. Der 29-Jährige, der 1,91 Meter groß ist, spielte zuletzt für de Graafschap in Holland und erzielte in 14 Spielen drei Treffer. Günter Kreissl bittet jedoch um Verständnis, in der Transferzeit keine Namen zu kommentieren.

Benschop, Nationalspieler der Karibikinsel Curacao, hat Erfahrung in der ersten und zweiten deutschen Bundesliga (Düsseldorf, Hannover, Ingolstadt), spielte in Frankreichs höchster Liga für Stade Brest. In Hannover kickte Benschop mit dem Österreicher Martin Harnik.

Benschop ist derzeit vereinslos, Ablösesumme wäre also keine zu bezahlen. Der Mittelstürmer soll sich mit Sturm Graz praktisch einig sein. Der Spieler ist schon länger auf der Liste von Sturm und hätte schon im Winter nach Graz wechseln sollen. Damals ist allerdings eine Verletzung dazwischen gekommen.

Als erstes hat Spox über den möglichen Transfer berichtet.