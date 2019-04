Facebook

Philipp Hosiner © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Ch. Kelemen)

Die Sturm Amateure feierten gegen den FC Lendorf einen, am Ende, souveränen 3:1-Erfolg. Neben dem wieder genesenen Mittelfeldspieler Markus Lackner stand auch Stürmer Philipp Hosiner in der Startelf der Amateure. Hosiner hat Cheftrainer Roman Mählich von sich aus darum gebeten, ob er bei den Amateuren Spielzeit bekommen kann. "Das zeigt schon, wie viel Charakter in ihm steckt."